وصول اولى قوافل الحج العراقية البرية الى المدينة المنورة

المستقلة/-وصلت ظهر، اليوم الأحد، اولى قوافل الحجاج البرية الى المدينة المنورة بسلامة وامان.

وقالت هيئة الحج والعمرة في بيان ان ” القوافل البرية بدأت بالوصول الى ارض المدينة المنورة، والتفويج مستمر على مدار اليوم وفق الجداول والتوقيتات التي وضعتها الهيئة.

وأشارت الى أنها وفرت للحجاج أفضل الفنادق في المدينة المنورة التي تقع في المنطقة المركزية القريبة جدا من المسجد النبوي المبارك.

وبلغ عدد الحجاج الوافدين الى الديار المقدسة 9319 حاجا، منهم 5456 جوا عن طريق المطارات العراقية الخمسة و 3863 برا عبر منفذ عرعر الحدودي.