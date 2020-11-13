وسط معارضة شديدة … السعودية تفتتح ملحقية تجارية في بغداد

المستقلة /- اعلنت المملكة العربية السعودية عن قرب افتتاح ملحقيتها التجارية في بغداد ، وسط معارضة شديدة من اطراف سياسية متهمة بميولها الى ايران تعمل على عرقلة اي انفتاح عربي على العراق .

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الجمعة ، ان رئيس الدائرة العربيّة وكالةً أسامة مهدي غانم التقى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بندر الحميدي في مقر الوزارة.

واضاف انه تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة لاسيما السياسية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والسياحية “.

واشار البيان الى انه تم ايضا التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدولية”.

من جانبه أكّد الحميدي عن قرب افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً”.