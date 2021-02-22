وزير النفط يؤكد تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام

المستقلة /- أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.

وقال عبدالجبار في تصريح تلفزيوني تابعته المستقلة اليوم الاثنين،إن “العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه”.

وأضاف: “مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم”.

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