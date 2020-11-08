وزير النفط : وضع الدراسات لاطلاق مشروع النبراس مجمع بتروكيماويات البصرة

المستقلة / – رجّح وزير النفط إحسان عبد الجبار، التوقيع على مذكرة التفاهم النهائية بشأن مشروع «النبراس- مجمع بتروكيماويات البصرة» العملاق، خلال الربع الأول من العام المقبل 2021، مؤكداً سعي الوزارة لتوفير آلاف فرص العمل في المشاريع طويلة الأمد.

وقال عبد الجبار في تصريح لـ«الصباح» تابعته المستقلة: إن «هناك مساعي حثيثة لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية لمشروع (النبراس- بتروكمياويات البصرة)، الذي سيوفر فرص عمل كبيرة، ليجري بعدها توقيع القرار النهائي بالاستثمار في الربع الثاني من سنة 2023»، وبين أن «المشروع سيبدأ باستقطاب فرص العمل لكونه من المشاريع العملاقة، وهو يحتاج الى وقت ودراسة قبل البدء بالاستثمار فيه».

ويعد مشروع «النبراس» من المشاريع الستراتيجية المهمة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، ويجري الاستعداد لتنفيذه بالتعاون بين وزارتي النفط والصناعة من جهة وشركة «شل» العالمية من جهة أخرى، بطاقة مليون و800 ألف طن سنوياً من مادة «البولي أيثيلين»، ويتوقع أن يوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل.