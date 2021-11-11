وزير العدل يبحث مع رئيس مجلس الوزراء القطري تعزيز العلاقات بين بغداد والدوحة
المستقلة/- بحث وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، لاسيما في المجالات التشريعية والقانونية، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
واكد الوزير حرص الحكومة العراقية على تعزيز علاقاتها مع دولة قطر وألاشقاء العرب ،كذلك فتح قنوات لتبادل الخبرات بين وزارة العدل العراقية ونظيرتها القطرية فيما يخص الأمور العدلية والقانونية مما ينعكس بدوره ايجابياً على الارتقاء بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق العدالة المنجزة بين الجانبين .
من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري بزيارة وزير العدل العراقي مؤكدا رغبة قطر في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الشعبين الشقيقين.
يشار الى ان القاضي سالار عبد الستار قد وقع مع نظيره القطري مسعود بن محمد العامري في العاصمة القطرية الدوحة مذكرة التعاون المشتركة في المجالات القانونية والعدلية والتحكيم الدولي .
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