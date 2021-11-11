وزير العدل يبحث مع رئيس مجلس الوزراء القطري ‏تعزيز العلاقات بين بغداد والدوحة

المستقلة/- بحث وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ، ‏اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ‏القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، ‏ العلاقات الثنائية بين البلدين ‏وسبل تعزيزها وتنميتها، لاسيما في المجالات التشريعية ‏والقانونية، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام ‏المتبادل‎.‎

واكد الوزير حرص الحكومة العراقية على تعزيز علاقاتها مع دولة قطر وألاشقاء العرب ،كذلك فتح قنوات لتبادل الخبرات بين وزارة العدل العراقية ونظيرتها القطرية فيما يخص الأمور العدلية ‏والقانونية مما ينعكس بدوره ايجابياً على الارتقاء ‏بالخدمات القانونية والعدلية المقدمة وصولا إلى تحقيق ‏العدالة المنجزة بين الجانبين .‏

من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ‏القطري بزيارة وزير العدل العراقي مؤكدا رغبة ‏قطر في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين ‏الشعبين الشقيقين.

يشار الى ان القاضي سالار عبد الستار ‏ قد وقع مع نظيره القطري مسعود بن محمد ‏العامري في العاصمة القطرية الدوحة مذكرة التعاون ‏المشتركة في المجالات القانونية والعدلية والتحكيم الدولي .

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وزير العدل يبحث مع رئيس مجلس الوزراء القطري ‏تعزيز العلاقات بين بغداد والدوحة

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