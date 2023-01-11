وزير الطاقة: السعودية غنية باليورانيوم ونسعى لتصنيع الوقود النووي

المستقلة / السعودية / متابعة /- قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة .

مشيراً إلى وجود مواقع جيولوجية مختلفة داخل المملكة غنية باليورانيوم من بينها جبل سعيد والمدينة المنورة.

ويأتي توجه السعودية لإنتاج اليورانيوم ضمن مستهدفاتها لتوفير الطاقة النظيفة محليا وإقليمياً.

وأضاف الوزير في حديثه خلال مؤتمر التعدين المنعقد في الرياض، إن المملكة تسعى لتصنيع الوقود النووي للاستخدام المحلي وتصديره.

وقال “هذا الاستخدام يشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي”.

وأوضح أن المملكة تعتزم استخدام مواردها من اليورانيوم، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ومعايير دورة إنتاج الوقود النووي.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن البرنامج النووي الوطني السعودي للطاقة الذرية سيعمل على بناء المفاعلات النووية في المملكة، والتي ستتضمن في المرحلة الأولى مفاعلين نوويين كبيرين تجاريين قبل التوسع بشكل أكبر.

وكان الأمير عبد العزيز قال في وقت سابق، “لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم وسنقوم باستغلالها تجاريا بالشكل الأمثل.. سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية، وسنبحث عن الشركاء المناسبين”.