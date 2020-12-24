وزير الصناعة : حريصون على الانفتاح على السوقين المصري والأردني

المستقلة/أمل نبيل/ أكد منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، ان بلاده حريصة على الانفتاح على السوقين المصري والاردني وبدء خطوات عاجلة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في ظل تطلع الحكومة العراقية الى استعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع كافة الشركاء وبصفة خاصة على المستوى الاقليمي والعربي.

ولفت الى ان النتائج الايجابية التي تم التوصل اليها خلال لقائه بوزيرة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعية وتجارية اقليمية بين رجال القطاع الخاص وبدعم من حكومات الدول الـ3، موجهاً الدعوة للوزيرتين لترأس الوفد الفني الذي سيقوم بزيارة بغداد قريباً بهدف الوصول الى اتفاق مباشر لبدء عمليات التنفيذ في اقرب وقت ممكن