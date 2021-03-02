وزير الصحة السعودي: اللقاح شرط قبول المشاركين فى الحج

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن وزير الصحة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة أن ”شرط قبول المشاركين في موسم الحج المقبل، مرتبط بتلقيهم لقاح كورونا“.

وبحسب تعميم صادر، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فقد وجه الوزير الربيعة ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا (كوفيد-19) واعتباره شرطا رئيسا للمشاركة في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأوضح وزير الصحة: ”عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام 1442هـ وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، وعليه يتوجب اعتماد أخذ لقاح كورونا (كوفيد-19) للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج“.

وكانت السعودية أعلنت، في الـ 16 من ديسمبر/كانون الأول، عن وصول أول شحنة من لقاح ”فايزر“، لتكون أول دولة عربية تحصل على لقاح كورونا من ”فايزر“، فيما أعلنت سابقا أن اللقاحات ستكون مجانية للمواطنين والمقيمين، بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة والعمل.

كما أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل نحو 10 أيام، استخدام لقاح شركة ”أسترازينيكا“ البريطاني المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مطلع العام الحالي، خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق (توكلنا).

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذه الخدمة تهدف إلى التأكيد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد- 19) وأصبح ”محصّنا“ ضد الفيروس.

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