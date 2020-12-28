وزير الداخلية يؤكد على ضرورة تفعيل الدوريات للحفاظ على امن الشريط الحدودي

وزير الداخلية يؤكد على ضرورة تفعيل الدوريات للحفاظ على امن الشريط الحدودي

المستقلة / -اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي” ان ارادة الرجال تصنع المستحيل ، فهي امانة انسانية اخلاقية قبل ان تكون وظيفية لأنها سيادة بلد “، مشددا على ” ضرورة بذل الجهود ومواصلة العمل وتفعيل الدوريات للحفاظ على امن الشريط الحدودي”.

وقال الغانمي خلال لقائه قائد حرس حدود المنطقة الرابعة العميد خلف لفتة البدران وضباط القيادة :” ان لقيادة حدود المنطقة الرابعة خصوصية ، للدور الكبير الذي تقدمه القيادة في حفظ الشريط الحدودي مع دول الجوار مع قلة الامكانيات وقوة التهديد ،فهي صمام امان العراق “.

واستعرض قائد حرس حدود المنطقة الرابعة جهود القيادة في حفظ امن الشريط الحدودي و تفاصيل العمل واجراءاته والوضع الأمني في قاطع القيادة وانجازات القيادة وما حققته .

كما تمت مناقشة اهم المشاريع والخطط المستقبلية التي تطمح القيادة لتنفيذها و اهم المعوقات والصعوبات التي تواجهها . بعدها قدم آمرو التشكيلات ايجاز تشكيلاتهم.

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل الى محافظة البصرة صباح اليوم على رأس وفد امني كبير لمناقشة الاوضاع الامنية في المحافظة .(النهاية)