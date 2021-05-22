وزير الخارجية المصرى يكشف آخر تطورات المصالحة مع قطر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تنفيذ اتفاق العلا والإجراءات التي اتخذتها كل من مصر وقطر تسير بشكل جيد.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “mbc مصر” مساء الجمعة، إن اللجنة المعنية بتنفيذ الاتفاق تجتمع بشكل دوري على المستويين السياسي والقانوني، وهناك اجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد الوزير المصري على أن بلاده حريصة على ألا تتأثر العلاقات بين الشعبين المصري والقطري، بأي توترات، وقال: “نتطلع للتنفيذ الكامل لبيان العلا من جانب قطر لفتح مزيد من عودة العلاقات الطبيعية بين مصر والدوحة وكل المؤشرات حتى الآن ايجابية وتصب في مصلحة البلدين”.

وأوضح شكري أن “مصر أوفت بكل التزاماتها وفق بيان العلا وقطر نفذت عددا من التزاماتها وسنتأكد من الوفاء بما تم إقراره في بيان العلا خلال الاجتماع القادم الذي يجمع وفدين من البلدين”.

ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في قمة العلا بالسعودية في يناير الماضي، على استعادة العلاقات مع قطر.

وأكد البيان الختامي للقمة، على وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون الخليجي، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.