وزير الخارجية المصرى: نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية ببغداد في أقرب فرصة

المستقلة/-أحمد عبدالله/قال وزير الخارجية سامح شكري إننا نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد بأقرب فرصة، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والأردني أيمن الصفدي التطورات التي تشهدها المنطقة.

وجدد شكري – في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي والأردني، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) – دعم حكومته للعراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الاجتماع الثلاثي بحث تنسيق الجهود بين العراق ومصر والأردن، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى التعاون في المجال الصناعي وتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية.

وأضاف – خلال المؤتمر وفقا لـ (نينا) – أنه تم استعراض التعاون بالتكامل الصناعي لتعزيزه بين الدول الثلاث، وكذلك قضايا الزراعة والأمن الذائي وبحثنا نقل المسافرين”.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده للعراق في تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة البناء بعد سنوات من تضحياته في حربه ضد الإرهاب.. مشددا على أمن واستقرار العراق ضرورة لأمن المنطقة

وقال الصفدي – خلال المؤتمر المشترك – “نتطلع لقمة فاعلة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز فرص التقدم للدول الثلاث”.. مضيفا “كلنا مع حل للقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن وإنهاء الأزمة في سوريا”.. مؤكدا “نريد منطقة خالية من التوترات وعلاقات مبنية على حسن الجوار”.

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