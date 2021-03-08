وزير الخارجية السعودي يصل إلى قطر في زيارة رسمية

المستقلة /… وصل وزير الخارجية السعوي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الاثنين.

وكان في استقبال الأمير فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له، في مطار الدوحة الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كما كان في استقبال الوزير السعودي القائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

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