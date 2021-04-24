وزير الخارجية الإيراني يزور العراق وقطر غدا الاحد

المستقلة /… يتوجه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف غدا الاحد الى العراق وقطر على راس وفد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة قوله، إن ظريف سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في هذين البلدين.

واضاف خطيب زادة ان زيارة الوزير ظريف الى قطر والعراق تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها.

وكان سفير إيراني سابق، قد قال إن الجولة الثانية من المباحثات السعودية – الإيرانية ستعقد خلال الأيام المقبلة، وبمتابعة شخصية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ونقل موقع “اعتماد أونلاين” الإيراني عن السفير الذي لم يذكر اسمه قوله، إن “دراسة المزاعم السعودية لدعم إيران للحوثيين، والأوضاع في لبنان والعراق وسوريا والبحرين وتدخل الرياض في المفاوضات النووية ستكون من أهم المحاور على جدول أعمال الاجتماع”.

وأضاف: “الخلافات بين البلدين ليست قليلة، ونحن بحاجة إلى الكثير من الوقت لدراسة تلك الخلافات وإيجاد حل موضوعي لها”.

وحول دور الصين في تنظيم اللقاء السابق بين البلدين، أشار الدبلوماسي الإيراني إلى أنه “لم يكن للصين أي دور لترتيب اللقاءات، وقد تمت بطلب ومتابعة رئيس الوزراء العراقي”. (النهاية)

 

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