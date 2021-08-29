وزير الخارجية الإيراني يتوجه من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق

وزير الخارجية الإيراني يتوجه من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق

المستقلة /-توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق، لتكون محطته العربية الثانية منذ تعيينه بمنصبه.

وصرح التلفزيون الإيراني الرسمي بأن “عبد اللهيان سيتجه من بغداد الى دمشق للقاء المسؤولين السوريين”.

وكان عبد اللهيان ترأس الوفد الإيراني في “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” الذي عقد يوم أمس بالعاصمة العراقية”.

وهاجم في كلمته خلال المؤتمر الولايات المتحدة الأميركية وسياستها في المنطقة، قائلا إن “الأميركيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة”.