وزير الخارجية الإيراني يتوجه من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق

المستقلة /-توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق، لتكون محطته العربية الثانية منذ تعيينه بمنصبه.

وصرح التلفزيون الإيراني الرسمي بأن “عبد اللهيان سيتجه من بغداد الى دمشق للقاء المسؤولين السوريين”.

وكان عبد اللهيان ترأس الوفد الإيراني في “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة” الذي عقد يوم أمس بالعاصمة العراقية”.

وهاجم في كلمته خلال المؤتمر الولايات المتحدة الأميركية وسياستها في المنطقة، قائلا إن “الأميركيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

النفط توافق على تزويد إقليم كوردستان بـ 1080 متر مكعب من البنزين يوميا

اخر الاخبار

تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.. ما هي كنوز معبد بادمانابهاسوامي؟

اخر الاخبار

نشطاء إيرانيون: نحن على أعتاب موت جماعي مروّع!

اخر الاخبار

القوات الأمنية أعادت فتح الطرق المغلقة بالعاصمة العراقية بعد انتهاء مؤتمر بغداد

اخر الاخبار

مع انتشار دلتا.. إليكم الحمية المثالية لتقوية المناعة

اخر الاخبار

تعرف على افضل خمس مواد غذائية تعزز نمو العضلات بشكل أفضل

عربي و دولي

وزير الخارجية الإيراني يتوجه من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق

عربي و دولي

وزير الخارجية الإيراني يتوجه من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق

اخر الاخبار

بايدن يخطط لسحب السفير الامريكي وجميع الدبلوماسيين من أفغانستان

اخبار العراق

وزارة التربية تباشر توزيع الرواتب التراكمية بين المحاضرين المجانيين

اخر الاخبار

البرلمان العربي يرحب بمخرجات مؤتمر بغداد

اخر الاخبار

البنتاغون يعلن مقتل هدفين “مهمين” من تنظيم داعش وإصابة ثالث في أفغانستان

اخبار العراق

البيان الختامي لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

اخبار العراق

عالية نصيف: نجاح مؤتمر قمة دول الجوار سيكون انطلاقة نحو التعاون مع جيراننا

اخر الاخبار

هل تسببت حماس في اجبار السلطات المصرية على اغلاق معبر رفح؟

اخر الاخبار

المبادئ الأخلاقية في التاريخ والمجتمع

اخر الاخبار

نالت جائزة أفضل فنانة لبنانية..ليال عبود ترد على هجوم المخرج