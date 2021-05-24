وزيرة الهجرة تطلق المبادرة الرئاسية للمصريين في الخارج “اتكلم عربي”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أطلقت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، اليوم الاثنين، أول تطبيق إلكتروني “اتكلم عربي” بالتعاون مع “دار نهضة مصر” لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج.

وقالت نبيلة مكرم في مؤتمر صحفي إن شركة “دار نهضة مصر” للنشر التي ساعدت على إطلاق التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، تقدم محتوى تعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج باستخدام أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم في تطوير التطبيق مثل استخدام مفهوم التحفيز أو الـ Gamification والذي يضمن تجربة تعليمية تفاعلية ومسلية للأطفال من خلال وجود الألعاب والمسابقات مع فرصة تجميع النقاط والحصول على الجوائز.

وأضافت الوزيرة أن التطبيق يعتمد بالأساس على استخدام الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence والذي يضمن تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لكل طفل على حدة ومن ثم العمل على تقويتها من خلال إعادة المحتوى وتقديم المزيد من التدريبات.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق الإلكتروني في إطار المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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