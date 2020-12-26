وزارة النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 9 في بغداد

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المستقلة/ -أعلنت وزارة النفط، إطلاق البطاقة الوقودية رقم 9 في العاصمة بغداد.

وقال بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه اليوم السبت، أن “شركة توزيع المنتجات النفطية أطلقت البطاقة الوقودية في بغداد رقم 9 بواقع 50 لتراً من النفط الأبيض”.

ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة حسين طالب حسب البيان المواطنين الى “التزود بالحصة المذكورة عن طريق المحطات وساحات النفط والغاز والوكلاء الجوالين”.

وبيّن أن “الشركة ستطلق الوجبات تباعا حال استكمال التجهيز”.

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