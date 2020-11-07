وزارة العمل تضع خطة بالتنسيق مع المحافظات لتشغيل العاطلين

المستقلة/ – كشفَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات لتهيئة قطع اراض لانشاء اكثر من ثمانية الاف كشك في عموم محافظات البلاد بهدف تشغيل العاطلين وتوفير فرص عمل لهم، مبيناً ان وزارته افتتحت 200 كشك كوجبة اولى في محافظة الانبار .

وأوضح الركابي، في حديث لـ«الصباح» تابعته المستقلة، ان المشروع سيشمل جميع المحافظات بحسب النسبة السكانية لكل محافظة بعد تخصيص الاراضي، مشيراً إلى ان الاكشاك ستكون بمساحة 15 مترا مربعا لكل واحد وسيشغل كل كشك من 2 الى 3 أشخاص.

وأضاف انه افتتح اول مجمع اكشاك في محافظة الانبار نفذته الوزارة لتشغيل العاطلين بواقع 200 كشك تمثل الوجبة الاولى، موضحاً أن هناك 200 كشك قيد التنفيذ كون محافظة الانبار اولى المحافظات التي خصصت قطع اراض لانشاء الاكشاك في حين ان بعض المحافظات لم تخصص حتى الان.

يشار إلى أن الهدف من المشروع، بحسب الوزير، توفير فرص عمل للعاطلين وضمان تشغيلهم.