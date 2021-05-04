وزارة العمل : اطلاق رواتب شبكة الرعاية الخاصة لشهر أيار مع الزيادة

المستقلة /- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اطلاق رواتب شبكة الرعاية الخاصة لشهر أيار مع الزيادة.

وقـال المتحدث باسم الـوزارة نجم العقابي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الــــوزارة اسـتـكـمـلـت جميع المخاطبات الرسمية الخاصة بـــاطـــلاق الــــراتــــب وســيــتــم الاطــــلاق خـــلال ســاعــات، داعــيــا فــي الــســيــاق نـفـسـه الاســــر المــشــمــولــة بــهــا إلــى “الاستعداد لتسلمها”

وبـين أن “الـرواتـب ستشمل نحو مليون و400 الف اسرة مــســتــفــيــدة ضــمــن قــاعــدة بــيــانــات الــــــوزارة”، مـشـيـرا إلـى أن “الـراتـب سيطلق مع الــزيــادة الــتــي افــصــح عنها مؤخرا من اجل دعم الشرائح الــفــقــيــرة الــتــي تــعــنــى بـهـا الوزارة”.

وافصح العقابي عن أن “الـوزارة تعمل بالتنسيق مــــع وكــــالــــة (ACTED ( الـفـرنـسـيـة مـن اجــل تـدريـب وتأهيل مستفيدي الحماية الاجــتــمــاعــيــة مــمــن هــم فـي سـن الـعـمـل، بغية توظيفهم وتـدريـبـهـم ضـمـن المـجـالات والاختصاصات كافة”.

واضــــــاف أن “الــتــنــســيــق يـشـمـل امــكــانــيــة شـمـولـهـم بـالـقـروض لاقـامـة المـشـاريـع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فـرص عمل لهم، فضلا عن تدريبهم وزجـهـم فـي سوق الـعـمـل بـالـتـعـاون مــع دائــرة الــعــمــل والـــتـــدريـــب المـهـنـي بالوزارة”