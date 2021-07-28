وزارة الري السودانية تتحدث عن فوائد سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن سد النهضه له فوائد للسودان من ناحيه التوليد الكهربائي وتقليل الطمي والفيضانات ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق.

وأضاف وزير الري السوداني في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع إثيوبيا بنفس المنهجيه السابقه لأنها تعني شراء للوقت.

وأوضح أن الإشكال في مفاوضات سد النهضه عدم وجود إراده سياسيه، موضحا أن النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاق ثلاثي.

وHشار في نفس السياق إلى أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضه مالم يتم التوصل إلى اتفاق.

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