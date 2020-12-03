وزارة الداخلية توقع خطاب “إعلان النوايا” مع وزارة الخارجية البريطانية

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المستقلة /-  وقعت وزارة الداخلية خطاب إعلان النوايا مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه:” انه برعاية وحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي وقعت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب، خطاب إعلان النوايا مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “جميس كليفرلي”.

وأضافت:” يأتي توقيع هذا الخطاب بتنسيق من مديرية الشرطة الدولية والعربية في وزارة الداخلية لتعزيز التعاون الدولي الأمني وتدعيم الجهاز الاستخباري، وتعزيز التعاون المشترك”.

وأكد الوزير على هامش هذا البروتوكول على أهمية العمل لتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة الجريمة بمختلف صورها وتبادل والخبرات.

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