وزارة التربية تسمح للطلبة المتغيبين اجراء الامتحانات

المستقلة /- اصدرت وزارة التربية، قرارُا جديدا بشأن امتحان التلاميذ والطلبة المتغيبين في اليوم الأول “السبت” للامتحانات شريطة ان يكون إداءهُ ضمن الفترة المحددة للامتحانات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاربعاء، ان “وزارة التربية وافقت على اداء التلاميذ والطلبة ولجميع المراحل الدراسية الذين لم يتمكنوا من الحضور لامتحان يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار الحالي بسبب ظروف الوباء والحظر الشامل المقر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة بإداء ذلك الامتحان في يوم آخر ضمن نفس الفترة المحددة للامتحانات”.

واضاف البيان ان ،” هذا الإجراء يأتي حرصاً من الوزارة على استمرار المسيرة التعليمية للتلاميذ والطلبة وعدم ضياع العام الدراسي”.