وزارة التربية تسمح للطلبة المتغيبين اجراء الامتحانات

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- اصدرت وزارة التربية، قرارُا جديدا بشأن امتحان التلاميذ والطلبة المتغيبين في اليوم الأول “السبت” للامتحانات شريطة ان يكون إداءهُ ضمن الفترة المحددة للامتحانات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاربعاء، ان “وزارة التربية وافقت على اداء التلاميذ والطلبة ولجميع المراحل الدراسية الذين لم يتمكنوا من الحضور لامتحان يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار الحالي بسبب ظروف الوباء والحظر الشامل المقر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة بإداء ذلك الامتحان في يوم آخر ضمن نفس الفترة المحددة للامتحانات”.

واضاف البيان ان ،” هذا الإجراء يأتي حرصاً من الوزارة على استمرار المسيرة التعليمية للتلاميذ والطلبة وعدم ضياع العام الدراسي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة تسريح العاملين بمصر للطيران ترشيدا للنفقات

اخر الاخبار

زيدان وتولر يبحثان دعم التحقيق الدولي بجرائم داعش

اخبار العراق

وزارة التربية تسمح للطلبة المتغيبين اجراء الامتحانات

اخر الاخبار

ايلون ماسك يطلق ميزة شراء سيارات تسلا باستخدام عملة ”البتكوين“

اخر الاخبار

لمنافسة تسلا..شركة جيلي تطلق علامة فاخرة للسيارات الكهربائية

اخر الاخبار

الصحة العالمية تؤكد حاجة أوروبا إلى لقاح “سبوتنيك V” الروسي

اخبار العراق

لتجهيز العراق بـ150 ميغاوات..شركة امريكية ستتولى الربط الكهربائي مع الاردن

اخبار العراق

لتجهيز العراق بـ150 ميغاوات..شركة امريكية ستتولى الربط الكهربائي مع الاردن

امنية

ضبط كميات كبيرة من المخدرات في الأنبار

اخبار العراق

المالية النيابية : التصويت على الموازنة لايعني المصادقة على سعر الصرف

اخبار العراق

رئيس الوقف السني يفتتح المقبرة الملكية بعد الانتهاء من اعمال الصيانة

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاض عائدات السندات الأمريكية

امنية

شرطة صلاح الدين : القبض على 14 متهما بمواد قانونية مختلفة

اخر الاخبار

الاستخبارات العسكرية : القاء القبض على ارهابي مطلوب للقضاء في نينوى

اخر الاخبار

وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية القطري في العاصمة بغداد

اخر الاخبار

الداخلية : حصيلة ممارساتها الأمنية لثلاث محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية

اخر الاخبار

جامعة تؤكد.. ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى اكثر من 124 مليون