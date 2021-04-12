وزارة التربية تحدد أيام الدراسة الحضورية والصفوف المشمولة

المستقلة /… أعلنت وزارة التربية العراقية، حصولها على موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالسماح لعدد من المراحل الدراسية بالدوام الحضوري.

وأوضحت  الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين  أن “الدوام الحضوري سيكون للصفوف (الاول والثاني والثالث) الابتدائي بالاضافة الى الصفوف المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي)، ولمدة يومين في الاسبوع”.

واضافت أن “دوام باقي المراحل سيكون الكترونياً”، مشيرةً الى ان “هذا القرار يأتي حفاظاً على رصانة التعليم مع الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية”.

وشددت الوزارة على المدارس الاهلية بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لايام الدوام حيث سيتم الغاء اجازة المدارس المخالفة لتلك التوجيهات.(النهاية)

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