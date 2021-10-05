وزارة التخطيط تكشف عن موعد التعداد العام للسكان 2021-2022

المستقلة/-كشف رئيس الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط الدكتور ضياء عواد كاظم رئيس غرفة عمليات التعداد العام للسكان عن إجراء تجربتين استباقيتين منتصف الشهر الحالي.

وقال كاظم في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “اجتماعاً للغرفة عقد مؤخراً هو الثاني لهذا العام”، مشيراً الى “إجراء تجربة منتصف هذا الشهر في محافظة دهوك، وبعدها إجراء تجربة اخرى في محافظة القادسية”.

وأضاف أنه “يمكن التعرف من خلال التجربتين على الثغرات التي قد تحصل في النظام الالكتروني ، لذا لا بد من تكرار هذه التجارب لعدة مرات”.

وبين أن “لدى الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن خطة طموحة إذا ما صودق على موازنة العام المقبل بوقت مبكر”، منبهاً على أن “الخطة تشمل الحصر والترقيم والعد في الفصل الأخير من العام المقبل”.

وأوضح رئيس غرفة عمليات التعداد أن “رئيس الوزراء أوعز بأن تتضمن موازنة العام المقبل مبلغا مقترحا يقدر بـ120 مليار دينار لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن”، مؤكداً أنه “إذا ما جرت المصادقة على هذا المبلغ وشكلت الحكومة بوقت مبكر بعد الانتخابات التي ستجري خلال هذا الشهر، فهو يساعد الجهات على ألا تتأخر في تنفيذ التعداد”.

وتوقع أنه “إذا سارت الخطة على مايرام ووفق ما مرسوم لها، فان التنفيذ يمكن أن يكون قبل نهاية العام المقبل وتحديداً في شهري تشرين الاول أو الثاني”، معللاً اختيار هذا الموعد “لحسابات تخص الظروف الجوية وحصول بعض الاستقرار السكاني، فضلاً عن الأخذ بنظر الاعتبار ظروف فيروس (كورونا) في حينها ومدى الارتفاع او الانخفاض في مؤشر الاصابات بالبلد”.

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