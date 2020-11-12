وزارة الاتصالات تعلن كيفية توثيق الحسابات على فيسبوك

المستقلة /- كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عدداً من الشروط لتوثيق الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تؤكد على توفر عدد من الشروط لتوثيق صفحات الفيس بوك على منصات التواصل الاجتماعي للراغبين من مؤسسات الدولة والشخصيات العامة لتكون صفحات رسمية معتمدة لدى الوزارة”.

واضافت، الشروط هي:

1-التأكد من تفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحساب (two factor Authentication)

2- اكمال جميع المعلومات المطلوبة من قبل فيسبوك الخاصة بالصفحة.

3- احتواء الصفحة على موقع الكتروني رسمي وبريد الكتروني.

4- احتواء الصفحة على حساب باسم الشخصية المراد توثيق صفحتها كمدير على الصفحة (Admin).