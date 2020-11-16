والدها منفذ عملية اغتيال وصفي التل .. ممثلة سورية تكشف اسرار صادمة – فيديو

المستقلة /- كشف الممثلة السورية فلسطينية الاصل نادين سلامة ، التي اشتهرت في مسلسل التغريبة الفلسطينية عن أن والدها نبيل سلامة هو منفذ عملية اغتيال رئيس وزراء الاردن السابق الشهيد وصفي التل عام 1971 من القرن الماضي التي عرفت في ايلول الاسود .

واثارت هذه التصاريح غضب من الشعب الاردني الذي يعتبر وصفي التل الذي لديه شعبية كبيرة جداً في الأردن وأصبح رجل دولة وشخصية رئيسة في الأردن وتقلد العديد من المناصب حتى تم اغتياله .

يذكر انه كان ثالث شخصية سياسية أردنية بارزة اُغتِيلَت بين عامي 1951 و1971. كان أولهما الملك عبد الله الأول ورئيس الوزراء الأردني هزاع المجالي.