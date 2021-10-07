واشنطن: الانتخابات العراقية فرصة حاسمة للناخبين لتحديد مستقبلهم

المستقلة/-قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ان الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العراق يوم 10 تشرين الأول/اكتوبر الجاري، “فرصة حاسمة للناخبين لتقرير مستقبلهم”.

ونشر بلينكن يوم الأربعاء على موقع تويتر “اليوم انضممت إلى 11 وزيرا للخارجية في الإقرار بأن الانتخابات المبكرة التي ستجرى في العراق في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) ستكون فرصة حاسمة للناخبين لتحديد مستقبلهم”.

واشار وزير الخارجية الأمريكي الى ان “الشركاء الدوليون حشدوا موارد كبيرة لتعزيز نزاهة هذه الانتخابات”، لافتا الى ان الانتخابات توفر فرصة للعراقيين لممارسة حقهم في التصويت.

وأكد بيان دولي يوم أمس الأربعاء صدر عن 12 دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية، وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والدنمار وفنلندا وكندا وأستراليا ، على دعم جهود السلطات العراقية لإجراء انتخابات آمنة ونزيهة، مشيرا إلى أن الانتخابات توفر فرصة للعراقيين لممارسة حقهم في التصويت.

ورحب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بالبيان الدولي. وطالب البيان كافة الأطراف باحترام القوانين والعملية الانتخابية في العراق والتي تجري قبل موعدها بستة أشهر بموجب قانون انتخابي جديد.

ويحق لـ 25 مليون ناخب عراقي التصويت في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 3200 مرشحا، فيما يشارك 167 حزبا في الانتخابات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

واشنطن: الانتخابات العراقية فرصة حاسمة للناخبين لتحديد مستقبلهم

اخر الاخبار

هبوط اسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الخميس

اخر الاخبار

الصحة العالمية تبدأ شحن امدادات طبية خاصة بكورونا إلى كوريا الشمالية

اخبار العراق

لجنة اعمار الموصل تقرر بناء مجمعات سكنيَّة عمودية وأفقية للمواطنين

اخر الاخبار

مكبر صوت ذكي.. شركة سوني تقرر التفوق على جميع منافسيها

اخر الاخبار

مع استمرار الخلافات الجدية.. العلاقات الامريكية الصينية على المحك

اخر الاخبار

دراسة : نبات الريحان يمكن أن يساعد في حماية الدماغ من مرض ألزهايمر

اخر الاخبار

دراسة : نبات الريحان يمكن أن يساعد في حماية الدماغ من مرض ألزهايمر

اخبار العراق

الاتفاقية الصينية.. 80% نسبة تنفيذ مشروع بناء الف مدرسة

اخبار العراق

تخفيض الحصة المائية لمحافظة بابل للموسم الزراعي الشتوي بنسبة 50 %

اخر الاخبار

العراق والإمارات يتفقان على التعاون بحقل الطاقة والنفط

اخر الاخبار

أردني ولبناني ينفذان عملية سطو في مكة المكرمة

اخر الاخبار

السعودية تتجه لرفع الحظر عن bein

اخر الاخبار

اسبانيا لنهائي الأمم الأوروبية

اخر الاخبار

مي العيدان تفضح فناناً ومنتجاً وتثير بلبلة

اخر الاخبار

إيفانكا ترامب بصورة مثيرة للجدل من جديد

اخر الاخبار

انخفاض حاد في أسعار الغاز بعد تصريحات من بوتين