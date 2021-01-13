“وآهيامه” لماجد المهندس تقترب من 1.5 مليون مشاهدة فى يومين

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المستقلة/ منى شعلان/ حقق النجم العراقي ماجد المهندس، أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة لأحدث أغنياته التي تحمل اسم “وآهيامه” ،وذلك خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، وتقول كلماتها “آهيامه..قلبي اللي من هـَوى هام في حبّك وجاب المستحيل عاقد النـيـّه صدوق ٍ لك نِـوى وإلهوى غيرك فلا عمره يميـل يافديت اللي البشر بعده سوى وْكنِّ عيني ما ترى غيره خليـل وْ لَنَّ ذوقي غير وْفوق المستوى يوم احب آحب شي ما له… مثيل إنتَ وَجهك عافية وْصوتك دوا وقلبي رحّـالة وعيـنـاك الدليـل قلب ٍمْن الشوق ومن بعْد النوى شافِك أوطانه ولك شَـدِّ الرحيل”.

على صعيد آخر يستعد المهندس لإحياء حفل غنائي بدبي مساء الجمعة المقبل بمشاركة شمس الأغنية العربية نجوى فؤاد على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، ومن المقرر أن يشدو المطربان بباقة من اجمل أغانيهما.

يذكر أن آخر أغنيات المهندس كانت من خلال أغنية “هتان”، التي حصدت أكثر من 19 مليون مشاهدة، من كلمات: سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحان أحمد الهرمي توزيع: سيروس.

 

 

 

 

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