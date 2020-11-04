هيفاء وهبي تنافس ترامب وبايدن فى الانتخابات الأمريكية

المستقلة/ منى شعلان/ فى موقف طريف ، شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، عن طريق أحد المواطنين في ​ولاية ميشيغن الأمريكية ، حيث أدلي بصوته ، أثناء إقتراعه للرئيس الأمريكى الجديد، للفنانة اللبنانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، بطاقة اقتراع ، مدون بها أسماء المرشحين لإنتخابات الرئاسة الأمريكية ، ليكتب المواطن بها اسم هيفاء وهبي ، ويبتعد عن اختيار دونالد ترامب​ أو​ جو بايدن.

وحصد المرشح الديمقراطى جو بايدن حتى الآن 238 من أصوات المجمع الانتخابى مقابل 213 لترامب، ويحتاج أي منهما للحصول على 270 للفوز برئاسة الولايات المتحدة.

وحتى الآن، فاز بايدن بولايات ماين وفرجينيا وماسوشستس وديلاوير وميريلاند ونيوجيرسى والعاصمة واشنطن وكونكتكت وإيلينوى ورود أيلاند ونيويورك ونيو ميكسيكو وكولورادو وكاليفورنيا وأوريجون وهاواى ومينسوتا وأريزونا.

بينما فاز ترامب بتكساس وفلوريدا وكنتاكى وويست فرجينيا ونتينسى وألاباما واركنساس ميسيبى، ووايومينج وسوث داكوتا ونورث داكوتا واوهايو وأيوا وثاوث كارولينا ونبراسكا ولوزيانا يوتاه وميزورى، أيداهو.

من ناحية أخرى، قالت قناة ABC News إن ولاية بنسلفانيا الحاسمة، التي ستلعب دورا رئيسيا فى تحديد الفائز فى سباق البيت الأبيض ، لن تعلن نتيجة التصويت فيها قبل يوم الجمعة.