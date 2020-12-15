هيئة الحج العليا تصادق على عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم 2021

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المستقلة / -أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، البدء بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم 2021، فيما حددت الشروط والضوابط الموجدة لديها بهذا الشأن.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن “الهيئة، تعلن البدء بتصديق عقود الشركات الراغبة بتسيير رحلات العمرة لموسم (1442هـ – 2021م) وفق الشروط والضوابط الموجودة لدى الهيئة العليا للحج والعمرة في الدائرة الادارية والمالية – قسم الحسابات في مقرها الكائن (بغداد – الجادرية) والتي يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ قدره (250.000) مائتان وخمسون الف دينار غير قابل للرد”.

وأضافت، “يستشنى من ذلك الشركات المفعلة للموسم الماضي 1441هـ – 2019 و 2020م، حيث سيتم تمديد اجازاتهم لموسم 1442هـ – 2021م ، علماً أن مراجعة مقر الهيئة تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020”.

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