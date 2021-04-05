هواوي الصينية تطرح تشكيلة جديدة من الشاشات الذكية في الثامن من أبريل الجاري

هواوي الصينية تطرح تشكيلة جديدة من الشاشات الذكية في الثامن من أبريل الجاري

المستقلة /-تطرح شركة ”هواوي“ الصينية تشكيلة جديدة من الشاشات الذكية في الثامن من نيسان/ أبريل الجاري.

ووفقا لتقارير تقنية، فإن التشكيلة الجديدة من شاشات ”Huawei Devalent V-series 2021“ الذكية ستتميز بتقنية ”HDR Vivid Display“ التي يتم الترويج لها بشكل مشترك من قبل شركة تينسيت وعدد قليل من الشركات الأخرى.

ومن المقرر أن تدعم السلسلة الجديدة تقنية ”HDR10 +“، وهي النسخة الفضلى من تقنية ”HDR10″، وتدعم -أيضا- تقنية ”Dolby Vision“ وهي مجموعة من التحسينات في الألوان والنطاق الديناميكي إذ توفر عرضا للمحتوى أكثر واقعية.

ومن المتوقع -أيضا- أن تقدم الشركة دعما للألعاب المصغرة.

إلى ذلك، فقد تم تسريب صورة المجموعة القادمة من أجهزة التلفزيون الذكية من هواوي عبر الإنترنت والتي كشفت عن تصميم الشاشة، إذ تأتي بحواف ضيقة للغاية من ثلاثة جوانب؛ أعلى، ويسار، ويمين، كما يوجد -أيضا- كاميرا منبثقة تسمح بدعم مكالمات الفيديو.

وتتوافر السلسلة القادمة في ثلاثة طرزات: 55 بوصة و65 بوصة و75 بوصة. وتشير التقارير إلى أن أسعار طرازات الشاشة الذكية ”Huawei Devalent V-series 2021“ يمكن أن تبدأ من 6000 يوان (913.60 دولار) إلى 10000 يوان (1522.67 دولار).

بصرف النظر عن حدث إطلاق المنتج الجديد هذا في الصين، فقد حددت هواوي -أيضا- حدثا آخر بين الـ24 والـ26 من نيسان/أبريل، إذ ستستضيف الشركة مؤتمر مطوري هواوي.

ومن المتوقع -أيضا- أن يكون هناك حدثان آخران في الأشهر المقبلة لإطلاق نظام ”HarmonyOS“ الجديد وهواتفها الذكية الرائدة من سلسلة ”Huawei P50“.