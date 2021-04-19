”هواوي“ الصينية تستعد لإطلاق منتجات جديدة خاصة بالسيارات

المستقلة /- تستعد شركة ”هواوي“ الصينية لإطلاق منتجات جديدة خاصة بالسيارات، وذلك في مؤتمر صحفي سيعقد في متجر هواوي العالمي الرائد بشنغهاي، في الـ20 من أبريل الجاري.

وسيظهر الرئيس التنفيذي لأعمال المستهلكين في هواوي يو تشينغ دونغ، خلال المؤتمر، الذي من المتوقع أن يكون الأهم في تاريخ هواوي، بحسب موقع ”ويبو“ الصيني.

وكشف تسريب جديد على موقع ويبو الصينيى، أن هذا المؤتمر هو ”مؤتمر صحفي رئيس حول السيارات“.

وأشار الموقع إلى أن العملاق الصيني سيطلق المنتجات الجديدة بالتعاون مع شركة ناشئة، وستقوم هواوي ببث أحداث هذا المؤتمر مباشرة عبر الإنترنت.

يذكر أن شركة السيارات الصينية العملاقة بايك (BAIC)، كشفت في وقت سابق اليوم النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة Polar Fox Alpha S، وتم وضع السيارة كطراز متطور بأسعار تتراوح بين 38629 دولارا       و 52890 دولارا أمريكيا.

كما كشفت الشركة الصينية عن إصدار أكثر تكلفة يعمل بنظام السائق الآلي من طراز Polar Fox Alpha S  من هواوي بسعر يتراوح بين 59638 إلى 65925 دولارًا.

وكما وعدت الشركة المصنعة، في إصدار Huawei HI، سيكون السائق الآلي قادرا على تحديد العوائق، وكذلك المركبات عالية السرعة على مسافات مختلفة، لقيادة الأجزاء الصعبة من الطريق دون مشاركة السائق.

كما تستخدم المركبات الكهربائية Arcfox Polar Fox Alpha S نظا مزودًا بثلاثة أجهزة تحديد نطاق بالليزر في وقت واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة برادارات ذات موجة 6 ملم، و 12 كاميرا، و 13 رادارا فوق صوتي ونظام هواوي أحادي الشريحة لإنشاء نظام قيادة مستقل من المستوى الثالث.

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