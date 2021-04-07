همام طارق يكشف سر فوز القوة الجوية على الوحدة السعودي

همام طارق يكشف سر فوز القوة الجوية على الوحدة السعودي

المستقلة/- كشف همام طارق، نجم القوة الجوية العراقي، عن سعادته الكبيرة بالفوز أمام الوحدة السعودي بركلات الترجيح (3-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) بمكة المكرمة، والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال همام طارق في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: “الحمد لله على الفوز أمام الوحدة السعودي بملعبه، والتأهل لدور المجموعات بالبطولة الآسيوية، وسعداء للغاية بهذا الانتصار”.

وأضاف: “تفوقنا على الوحدة بركلات الحظ، لعبنا الشوط الأول بدون تركيز وواجهنا صعوبات بسبب طريقة اللعب، لكننا وفقنا بالشوط الثاني وعدلنا النتيجة”.

وواصل: “الوحدة قدم مباراة جيدة، والمباراة كانت فيها ندية بين الفريقين، وخلقنا فرصا أكثر في الشوط الثاني، وفزنا بركلات الحظ بالنهاية”.

وأتم همام طارق، قائلا: “نبارك لجمهور القوة الجوية والشعب العراقي، ونعدهم بالظهور بالمستوى المنتظر والذي يليق بالكرة العراقية بالبطولة الآسيوية”.