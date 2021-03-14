هل يفقد مدرب الوحدات منصبه بعد الخسارة ضد الجليل؟

المستقلة/- اجتمعت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات، برئاسة نائب الرئيس ياسين أبوعواد، بالجهاز الفني لفريق كرة القدم، بقيادة عبد الله أبو زمع.

وكان الوحدات خسر أمس السبت نهائي درع الاتحاد أمام الجليل الصاعد حديثا لمصاف الأندية المحترفة، بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وقال الناطق الإعلامي محمد غنام في تصريحات لموقع الوحدات: “استمعت الهيئة الإدارية إلى شرح مفصل من المدير الفني عن تفاصيل كاملة، لما حدث مع الفريق خلال مباراته أمام الجليل في نهائي الدرع”.

وأضاف: “تحمل المدير الفني مسؤولية الخسارة أمام الجليل، حيث وعد بظهور أفضل للفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأتم: “وعدت الهيئة الإدارية بتقديم الدعم الكامل لفريق كرة القدم، بهدف تجاوز الكبوة المتمثلة بفقدان لقب درع الاتحاد الأردني، وبما يضمن المنافسة بقوة في المسابقات المحلية، والظهور المشرف لممثل الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا”.

 

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