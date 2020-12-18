هل يؤثر ارتفاع البيتكوين على مستقبل الذهب؟

المستقلة/- يمكن للبتكوين والذهب و التعايش معاً، وقد تؤثر العملة الرقمية الأبرز عالمياً سلباً على الطلب على أقدم الملاذات الآمنة، إلا أن المعدن الثمين يمكنه الحفاظ على مكانته..بحسب تقرير لبنك جولدمان ساكس.

وقال البنك في مذكرة إن “تراجع أداء الذهب مقابل معدلات الفائدة الحقيقة والدولار الأمريكي أصاب بعض المستثمرين بالقلق حيال إمكانية أن تكون بتكوين قد احتلت مكانة الذهب كأداة تحوط مقابل التضخم”. وتعقيباً على احتمال وجود استبدال لبعض المراكز الاستثمارية بين الذهب بتكوين قال البنك “لا نتوقع أن يهدد ازدياد شعبية البيتكوين مكانة الذهب الذي سيبقى عملة الملاذ الأخير”

وسجلت بتكوين ارتفاعات حادة خلال الشهر حيث بلغ سعرها 23 ألف دولار يوم الخميس، وذلك بعد أن تخطى وللمرة الأولى، مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 20 ألف دولار يوم الأربعاء.

وفي تعقيبه على أسباب عزوف مديري الثروات من المستثمرين والمؤسسات عن اقتناء العملات الرقمية، قال “جولدمان” “إنها قضية الشفافية، وكذلك ما تشهده تداولات بتكوين من مضاربات الأفراد ما يجعله من الأصول التي تحمل مخاطرة مرتفعة”. وأضاف “لا نرى أي دليل على تأثير ارتفاعات بتكوين سلباً على جاذبية الذهب، ونعتقد أن بإمكان الاثنين أن يتعايشا سوياً”.