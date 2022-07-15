هل سيلعب رونالدو مع نادي سعودي؟ تقارير تكشف عن مفاجأة

المستقلة /- نقلت شبكة “CNN” النسخة البرتغالية، خبراً مفاده ان نادي سعودي قد قدّم عرضاً بـ 300 مليون دولار أميركي للتعاقد مع لاعب كرة القدم البرتغالي، ونجم مانشستر يونايتد، ​كريستيانو رونالدو​، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن لم يُكشف بعد اذا كان تمّ التوافق بين الطرفين أو لا.

وسيمنح النادي السعودي 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 20 مليونًا للوسطاء، وسيحصل رونالدو على راتب سنوي يبلغ 125 مليون يورو لمدة موسمين، وفي حالة موافقة النجم البرتغالي على العرض الضخم، سيكون خارج بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، متفوقًاعلى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بـ 15 هدفًا، صاحب الوصافة.، وزعمت العديد من التقارير، أن رونالدو طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، ويفضل خوض تجربة مع فريق آخر.

وتفاعل الجمهور العربي مع هذا الخبر رغم عدم تاكيده، وعبروا عن حماسهم لقدوم اسطورة كرة القدم الى السعودية، متمنين ان يكون الخبر حقيقي.

على صعيد آخر، كان قد قرر كريستيانو رونالدو، أن يعوّض صاحب المنزل الريفي الذي تحطم نتيجة انزلاق سيارته البوغاتي فيرون، والتي كان يقودها حارسه الشخصي، قبل أن يفقد السيطرة عليها.

 

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