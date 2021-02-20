هل ستسقط الثلوج على العراق في الأيام القادمة؟

المستقلة /- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي،حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد،مشيرةً إلى أن 7 محافظات ستشهد أمطاراً خلال اليوم واليومين المقبلين.

ووفقاً لجداول صادرة عن الهيئة وتلقت المستقلة نسخة منه ، فإن المنطقة الوسطى سيكون طقسها غائم جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في أماكن متعددة بدءاً من أقسامها الغربية، فيما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا مع تساقط الثلوج في الأقسام الجبلية، بينما طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم”.

الغيوم وارتفاع بدرجات الحرارة، أما طقس المنطقة الشمالية سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، بينما طقس الجنوبية، سيكون صحواً مع بعض الغيوم”.

وأضافت، أن “طقس غد الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، وفي الشمالية غائم جزئي الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة”.

وكشفت الجداول أن “محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار ستشهد اليوم هطول أمطار في أجوائها”.

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