هل تعانين من الصداع في شهر رمضان؟.. تعرفي أسبابه وطرق علاجه

المستقلة /- الإصابة بالصداع أثناء الصيام من المشكلات الشائعة في نهار رمضان، والتي يكثر الإصابة بها خاصة نتيجة التغيير المفاجئ في مواعيد تناول الوجبات، وأيضًا مواعيد النوم، فضلا عن انخفاض سكر الدم الناتج عن الصيام، سنقدم لك أسباب الصداع وطرق علاجه .

اسباب الصداع في رمضان :

-اختلال النظام الغذائي وتغيّر مواعيد الطعام ونوعيته والكميات التي يحصل عليها الصائم في رمضان، هي من العوامل المؤثرة التي تسببّ الصداع.

-‏ويزداد هذا الأمر خاصةً عند المصابين بالصداع النصفي أو الشقيقة إذا شعروا بالجوع والعطش في شهر رمضان.

-نقص الكافيين وغالباً ما يكون بسبب استهلاك كمية كبيرة من الكافيين خلال الأسابيع التي تسبق رمضان.

-الشعور بسرعة ضربات القلب والشعور الشديد بالجوع، عدم التركيز والتعب.

-انخفاض نسبة السكر في الدم، وانخفاض مستواه عن المعدل الطبيعي في رمضان.

-الجفاف وحاجة الجسم للسوائل يسبّب علامات الصداع في رمضان.

-تغيّر مواعيد النوم والاستيقاظ في شهر رمضان تحفّز الإصابة بالصداع.

طرق علاج الصداع في رمضان :

1- ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة الرياضة تساعد الجسم على إفراز الإندورفين والذي يعتبر مسكّن طبيعي للجسم، من خلال الجهاز العصبي المركزي، والذي بدوره يمكن أن يقلل أو حتى يقضي على الصداع تماماً.

2- شرب الزنجبيل

سواء قمت بشربه وحده أو مع الشاي، تأكدي أن الزنجبيل قادر على تخفيف حدة الصداع في رمضان وذلك لأنه يعمل كمضاد للالتهابات.

3- شرب الكثير من الماء

أفضل الطرق لعلاج صداع الراس الناتج عن جفاف الجسم طوال أيام شهر رمضان، هو من خلال شرب الكثير من الماء في الفترة بين الإفطار والسحور والسوائل الأخرى مثل العصائر الطبيعية والحليب.

4- عدم ربط الشعر

ينصح في حال شعوركِ بالصداع أن تقومي بفك الشعر وتخفيف الضغط عن فروة الرأس عصابات الشعر الضيقة يمكنها أيضاً أن تسبب الصداع، لذا من الأفضل التخلص منها لتخفيف الألم.

5- تدليك العنق

يوجد في الجسم نقاط ضغط من شأنها أن تخلصكِ من ألم الصداع مثل الضغط بأصابع السبابة حيث يلتقي جسر الأنف الخاص بكِ مع قمة حواجبكِ نقطة ضغط أخرى للتخلص من الصداع هي عن طريق الضغط بأصابع السبابة والأصابع الوسطى على قاعدة الجمجمة في المناطق المجوفة الموازية بين عضلتي العنق العموديتين.

6- تطبيق منشفة مغموسة في الثلج البارد أو الماء الساخن على عنقكِ

من المعروف أن الثلج يساعد على تقليل الالتهاب الذي يساهم في إحداث الصداع ولذلك ينصح بتطبيق منشفة مغموسة في الثلج البارد على عنقكِ لمدة خمس دقائق مع تكرار العملية بضع مرات حتى تشعري بتحسن الماء الساخن يساعد أيضاً على استرخاء العضلات المتوترة يمكنكِ تطبيق الماء الساخن على منطقة العنق والرأس إما بمنشفة أو بأخذ حمام دافئ.