هل تذكرون عروس البحيرة؟ خبر طلاقها وأسبابه تشعل المواقع

المستقلة /- بعد انتشار اخبار طلاقها عبر مواقع التواصل، علقت أمنية طارق، المعروفة إعلاميًا بـ”عروسة البحيرة”، على هذه الأخبار المتداولة، وقالت لـ”مصراوي” إن كل تلك الشائعات غير صحيحة، مضيفة أن السوشال ميديا ليست المكان المناسب الذي يجب أخذ الأخبار منه.

كما نشرت عروس البحيرة مجموعة من المنشورات وجهت فيها رسالة الى عريسها أحمد بركات، وكتبت فيها: ” زوجي الغالي دمت لي سندًا، وحبيبًا طول العمر”، وشاركت صورة أخرى تحمل عبارة ” أنت عيدي قبل ما يبتدي عيدهم، وأنت فرحي وسنيني والعمر”، ثم عادت ونشرت صورة مدون عليها إسم “أحمد” وكتبت معها “اللهم بلغ أحمد عيد الأضحى وهو لا يشكي هماً ولا حزناً واجعله أسعد خلقك يا رب العالمين”.
هذا وتداول بعض رواد مواقع التواصل، خبر انفصال عروس البحيرة امنية عن أحمد، معتبرين ان السبب هي تلك الوصايا التي أشارت بها اليه أثناء عقد قرانها، والتي ضجت بها المواقع.

وكانت قد اشتهرت أمنية، بعد ظهورها في فيديو خلال عقد قرانها وهي توصي زوجها بإحترام عائلتها والاعتناء بهم، وقالت له حينها: “زي ما هشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك ومع احترامي للكل أمي ثم أمي ثم أمي، مش هسيب أهلي بالساهل”، وأثار هذا الفيديو حالة من الجدل وقتها، وتعرضت به الى انتقادات حادة، بينما أشاد البعض بتصرفها وبرها بعائلتها ووالدتها.

وبعد الجدل الذي سببته، خرجت العروس حينها عن صمتها، واكدت أن زوجها تقبل الأمر بشكل ودي، إلا أنه شعر ببعض الضيق عقب انتشار مقطع الفيديو المصور وتعليقات رواد شبكات التواصل المسيئة.

وكان الاعلامي محمد الباز قد علق حينها خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع علي قناة “النهار”، علي الفيديو المنتشرالخاص بعروس البحيرة التي أعطت وصايا لزوجها أثناء عقد القران، قائلا “أنا من وجهة نظري أن البنت مغلطتش لأنها اتكلمت في كلام كل الناس بتتكلم فيه وهي عاوزه راجل يحفظ أهلها زي ما هي هتحفظ أهله”، وأكد أنه لا يوجد أي مشكلة علي الاطلاق في طريقة كلام العروس لأن ذلك هو الأداء الخاص بها وهو الطبيعي.

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