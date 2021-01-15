ميرنا حنا نجمة ذا فويس كيدز تفاجيء الجميع بعودتها

المستقلة/ منى شعلان/ فاجأت الفتاة العراقية ميرنا حنا ، الجمهور بالظهور مرة أخرى بعد 5 سنوات من مشاركتها في الموسم الأول من البرنامج الشهير” فويس كيدز”،وخطفت قلوب المشاهدين بأدائها في مرحلة “الصوت” بغنائها موال “البارحة بالحلم” للفنان كاظم الساهر ، وانضمّت إلى فريقه في ذلك الوقت، واقترب الفيديو الخاص بها وهي تغني الموال من تحقيق 3 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، حتى الآن.

وعادت ميرنا حنا إلي الساحة الغنائية من خلال إطلاق أول أغنية لها بعنوان “أحن الهم”، عبر موقع يوتيوب، حيث ظهرت من خلال كليب الأغنية بإطلالة مفاجئة للجميع فبدت شابة مختلفة بشكل لافت بعد ما أصبح عمرها 17 عامًا.

و هاجرت ميرنا حنا، منذ سنوات، من ويلات الحرب في العراق، وعاشت في لبنان، الذي فتح لها أبواب النجومية، ومنه إلى كندا باحثة مع أسرتها عن مستقبل دراسي وفني أفضل لها.

أغنية “أحن الهم”، من كلمات : على رياض، ألحان؛ زياد يوسف،التوزيع الموسيقي: شيراك تاتوسيان، وتقول كلماتها : أحن الهم.. وانا ادري الوجع منهم.. همة هواية اذوني.. نزلو دمعة عيوني .. بس كل مرة اسامحهم.. احن الهم..ولا مرة واحد قدر العشرة.. هواية من اجي احسبهم والوكفولي من عدهم.. ينعدون عالعشرة ولا مرةسلمولي عالحنية.. ماكو وفة بهالدنيا لازم اقوي انا القلب.. وامسح طيبتي البية.. عايش بدنية غابة.. واقرب ناس الي ذيابة.. بوجهي مشتاكين الك.. بظهري هذا شجابه.. احن الهم.. ولا غالي.. من احتاجه يبقالي والسميتهم ناسي..جرحو قلبي واحساسي.. راحو تالي ما تالي ولا غاليعلى كل الصار بحالي مو هين.. انا الخنكتني دنياية.. وابجي كبال المراية.. بس للناس ما بين على كل.. شافوني على نيتي.. تعبو حيل نفسيتي. من هسة ما احبهم بعد.. خل ينسوها حنيتي.. متندم على كل شي خلو دمعتي برمشي.. بيه السبب جنت العمر ..عدل وياهم انه امشي.