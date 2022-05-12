هل انفصل ابو هشيمة ليتزوج شقيقة كريستيانو رونالدو؟

المستقلة /- بعد ان انتشرت مؤخرا عبر وسائل اعلام وبعض مواقع التواصل اخبار حول زواج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكاتيا أفيرو، شقيقة لاعب كرة القدم العالمي كرستيانو رونالدو، نفى مصدر مقرب من ابو هشيمة هذه الأخبار مؤكدا انها ليست صحيحة ولا توجد علاقة حب بين الثنائي حسبما روج البعض.

وعادت هذه الشائعات بالانتشار بعد انفصال الفنانة ياسمين صبري عن زوجها احمد ابو هشيمة، وسط اتهامات له بخيانة الفنانة لأجل كاتيا، تماما كما انتشرت في وقت سابق بعد انفصاله عن هيفاء وهبي، حيث تداولت وسائل إعلام عربية وغربية حينها، قصة الحب التي جمعت أبو هشيمة وكاتيا أفيرو، شقيقة لاعب كرة القدم البرتغالي، وكانت قد شاركت أفيرو وقتها صورة لخاتم زفاف أهداها إياه رجل الأعمال المصري، فيما زعمت صحف ومواقع أجنبية أنه تقدم إليها بشكل رسمي عام 2017.

ثم أكدت كاتيا لاحقاً لوسائل إعلام برتغالية، انه لا يوجدعلاقة غرامية تربطها بأبوهشيمة، مؤكدة أنه في حال خطوبتها أو ارتباطها بأي شخص ستعلن ذلك للملأ، وفي الحقيقة أن العلاقة بين الثنائي مبنية على الاحترام المتبادل، ونشأت نتيجة الصداقة القوية بين كرستيانو وأبو هشيمة حسبما اشارت مصادر مقربة من ابو هشيمة.

الجدير بالذكر أن أبو هشيمة مقرب بشكل كبير من عائلة رونالدو، حيث كان آخر لقاء جمعه مع نجم مانشستر يونايتد في يناير الماضي، حيث نشر أبو هشيمة صورة تجمعهما عبر حسابه في “إنستغرام”.

وبعد انفصاله عن ياسمين صبري، وحذفها صورهما من على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء متابعته، كتب ابو هشيمة أول تعليق له عبر حسابه في انستغرام، قائلا: “أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم”.

 

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