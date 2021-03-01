هكذا هنأ سعد لمجرد والده بعيد ميلاده

المستقلة/- منى شعلان/ وجه المطرب المغربى سعد لمجرد ، رسالة خاصة لوالده الفنان الكبير البشير عبدو لمجرد، بمناسبة عيد ميلاده اليوم الاثنين ، معبرًا عن حبه الشديد له وفخره به ، حيث نشر لمجرد صورة برفقة والده عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلق سعد على الصورة ، قائلاً: “كل عام وأنت بألف خير بابا حبيبى، عيد ميلاد سعيد، الله يحفظك لينا يا أبي وأستاذي وصديق العمر، أحبك حبا لا يوصف، اللهم أدم عليك الصحة والعافية وقدرنى على إسعاد قلبك كل دقيقة كل ساعة كل يوم، أحبك وافتخر انك أبى، الله لا يحرمنا من ابتسامتك الحلوة يا أغلى الناس”.

وفي سياق آخر طرح لمجرد، أمس الأحد، أحدث أغانيه “الغادى وحدو”باللهجة المغربية على طريقة الفيديو كليب، مع كريم زياد والهواريات، وحقق الكليب 2 ونصف ملايين مشاهدة، فى أقل من 24 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

يشار إلى أن سعد لمجرد، يعيش حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لدخول عالم التمثيل خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد نجاحه في الغناء على مدار 5 سنوات مضت عقب طرح أغنيته الشهيرة “المعلم”.

وقال لمجرد، خلال لقاء متلفز له مؤخراً إنه يعمل على دخول عالم التمثيل منذ 5 سنوات، بعد أغنية المعلم، حيث إن المخرجين والمنتجين رأوا امكانية قبولي بالتمثيل، وبالفعل فهناك سيناريوهات كثيرة معروضة علي و سأتخذ الخطوة قريبًا.

وأشار لمجرد إلى أنه يستعد لتسجيل الأذان والأناشيد الدينية كصدقة جارية، قائلًا: “أننا نغني للحب ولا يصح أن ننسى ربنا ولابد من عمل شيء كصدقة جارية، لذلك سأقدم الفترة المقبلة عدة أعمال، منها الأذان بصوتي، وسيتم عرضه على عدد من الإذاعات لمن يرغب في بثه وقت الأذان”.