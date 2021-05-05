هكذا علقت ابنة بيل غيتس المخطوبة لمصري على طلاق والديها

المستقلة/- منى شعلان/ علقت جينيفر ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس على البيان الذي أصدره والدها، أول أمس وأعلن من خلاله انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 27 عاماً وأثمر عن 3 أبناء.

وكتبت جينيفر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة: “الكثيرون منكم سمعوا بنبأ انفصال والديّ .. لقد كانت فترة زمنية صعبة لعائلتنا بأكملها.. لن أعلق شخصيا على أي أمر يتعلق بالانفصال، لكن أرجو أن تعلم أن كلماتك اللطيفة ودعمك يعني العالم كله بالنسبة لي”.

وتابعت جينيفر غيتيس :”جي أنها ما زالت تتعلم أفضل وسيلة لدعم عملها وعواطفها، وكذلك أفراد الأسرة في هذا الوقت.

وكانت جنيفر غيتس البالغة 25 سنة، قد أعلنت العام الماضي عن خطوبتها لصديقها المصري الأصل، نايل نصار، أعلن العام الماضي، حيث كتبت عبر إنستغرام قائلة:” نايل نصار، أنت نادر.. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والضحك والمحبة معا.. نعم مليون مرة” في إشارة لقبولها دعوته للخطوبة.

بينما كتب نايل وقال : “نعم.. أشعر بأني أسعد رجل في العالم الآن.. جين (تصغير جنيفر) أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير”.

وأضاف : “لا يمكنني الانتظار حتى نستمر معاً خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي من دونك.. أحبك أكثر مما تتخيلين.. وأشكرك على جعلك أشعر كل يوم وكأنه حلم لي”، وسريعا ردت جينيفر: ”

وكان بيل غيتس في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: “بعد تفكير مليّ والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”.

وأضاف: “لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا، بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة”.

وأوضح بيل غيتس : “لقد ربينا 3 أطفال رائعين، وأنشأنا مؤسسة تعمل في كل أرجاء العالم لتمكين الناس من قيادة حياة صحية ومنتجة”، وتابعا: “نحن نواصل الإيمان بهذه المهمة، وسنواصل عملنا معا في المؤسسة، لكننا لم نعد نؤمن أن بإمكاننا البقاء معا في المرحلة المقبلة من حياتنا”.

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