فيديو.. هكذا احتفل محمد رمضان بتصدر فيديو سقوطه على المسرح تريند يوتيوب

المستقلة/ – احتفل الفنان المصرى محمد رمضان ، بتصدر فيديو لحظة سقوطه على خشبة المسرح على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك أثناء ذهابه لتسلم جائزته في مهرجان “ضيافة” والذى أقيم فى دبي، إذ تزحلق ووقع أرضا على الممشى، ولكنه تدارك الموقف سريعا ونهض واستكمل سيره تجاه المسرح.

ونشر محمد رمضان، صورة من مقطع الفيديو، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، وعلق عليها: “الحمد لله، أنا وقعت، تريند واحد واتنين على يوتيوب.. ولو وقعت أقف وأكمل 1 & 2 on trending”.

وفى لقاء للفنان المصري مؤخراً ، على هامش مهرجان الضيافة ، علق على قرار إيقافه عن العمل ، قائلا:“أقول إنه قرار بحترمه من نقابة المهن التمثيلية المصرية، وهما ناس حابين يأخدوا قرار مع إن أنا بررت وقلت، والتطبيع ليه شروط، لكن دع الجميع يأخد بنط وطنية في ظل هذه المواقف”.

ومن المقرر أن تحقق نقابة المهن التمثيلية مع محمد رمضان ، يوم 4 من ديسمبر الجاري، بعد اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل ، لظهوره مع مشاهير إسرائيليين.

كما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 19 ديسمبر ، لمحاكمته، بعد رفع دعوى قضائية ضده حول هذا الشأن.