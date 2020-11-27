هطول امطار متفرقة في عموم مناطق العراق اليومين المقبلين

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين سقوط امطار متفاوتة الشدة بدرجات حرارة اعلى من العشرين مئوية قليلا في اغلب المناطق.

وذكر بيان للهيئة تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الجمعة ، ان : طقس المنطقة الوسطى يوم غد غائم مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية احيانا بعد الظهر ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي المطر (2-4 )كم . وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الاماكن منها ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ،بمدى رؤية (6-8 )كم وفي المطر (2-4 )كم .وفي المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعديةفي اماكن متفرقة منها ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (5-7 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 11 مئوية والعظمى 20 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك 6 مئوية واعلاها في البصرة 16 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في اربيل 15 مئوية واعلاها في الناصرية 27 مئوية.

ويبقى الطقس على حاله يوم الاحد المقبل وبانخفاض قليل لدرجات الحرارة في عموم المناطق.