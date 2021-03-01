هزة أرضية تضرب السليمانية

المستقلة /- اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية فجر اليوم في قضاء بازيان من محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ان “الهزة سُجلت في تمام الساعة 2:00:44 فجر اليوم وقد بلغت قوتها ( 3،8) درجة وتبعد (2،5) كم غرب قضاء بازيان من محافظة السليمانية”، مبينا أنه “لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين”.

ودعت الهيئة المواطنين الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.