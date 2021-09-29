هدى جمال عبد الناصر: والدي لا يحتاج من يدافع عنه

المستقلة /- أكدت هدى عبد الناصر ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أن والدها لا يحتاج لمن يدافع عنه، كاشفة أنها جهزت جميع المواد التي تؤرخ سيرته.

وفي تصريح لقناة CBC، قالت عبد الناصر إن “ذكرى رحيل الرئيس عبد الناصر بالنسبة لأسرته يوم حزين”، مشيرة إلى أن “شعور جمهوره بعد مرور 51 عاما على رحيله هو ما يخفف الحزن، ويزيد الصبر على فراقه”.

وأضافت: “والدي لا يحتاج من يدافع عنه وكفاية حب الناس ليه”.

وتابعت أن “والدها عمل على القضاء على الإقطاع ورأس المال، كما نجح في تحقيق وتطبيق العدالة الاجتماعية”.

وأشارت إلى أن “العدالة التي حققها الرئيس الراحل لا تزال موجودة حتى الآن، فضلا عن أنها تحولت إلى قوانين تتمثل في مجانية التعليم، وقوانين الإصلاح الزراعي”.

وأضافت أنه “أرسى مبادئ الثورة والعدالة الاجتماعية”.

وكشفت أنها أطلقت موقع “ناصر.أورغ” بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وسلمت كل الوثائق الخاصة بالموقع لدار الوثائق المصرية.

 

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