هبوط الذهب مع صعود عائدات السندات الأمريكية و اسعار الدولار

المستقلة /- تراجعت أسعار الذهب الاثنين تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار عقب بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من التوقعات، زادت من احتمال ارتفاع معدل التضخم.

وهبطت الأسعار في السوق الفورية 0.4% إلى 1735.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0535 بتوقيت غرينتش. وهبطت الأسعار في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1737.10 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي فيكس، “ تشير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات إلى أن التضخم سيرتفع أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة؛ ما أدى لارتفاع في العائدات الحقيقية، ضاغطة بذلك على الذهب“.

وأضافت أنه ”كان متوقعا أن تفتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادي على صعود، لكنها منخفضة هذا الصباح؛ ما يفرز طلبا على أصول الملاذ الآمن، والدولار يفوز في هذا السباق؛ ما يفرض ضغوطا أكبر على الذهب“.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ولكن زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه؛ ما يزيد من تكلفة الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9% إلى 25.02 دولار للأوقية، كما فقد البلاديوم 0.3% إلى 2630.68 دولار، وخسر البلاتين 0.8 إلى 1189.01 دولار.

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