هبوط اسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الخميس

المستقلة/- هبطت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الخميس تحت ضغط من ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية أثار مخاوف بشأن الطلب بعد صعود الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ونزل الخام الأمريكي 0.84٪ أو 65 سنتًا إلى 76.78 دولارًا للبرميل بعد أن صعد السوق يوم الأربعاء إلى 79.78 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وانخفض خام برنت 29 سنتا إلى 80.79 دولارًا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات البنزين.

وقفزت أسعار النفط العالمية أكثر من 50٪ هذا العام، مما زاد من الضغط التضخمي الذي قد يبطئ التعافي من جائحة COVID-19 ويؤثر على طلب المستهلكين، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

كما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) وحلفاؤها (أوبك +) يوم الاثنين إنها ستلتزم باتفاقها بشأن زيادة تدريجية في إنتاج النفط، مما دفع أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.