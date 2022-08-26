هايدي موسى تقدم ” بغنيله” بفيلم سينمائي قصير

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات النجمة المصرية هايدي موسى، أغنية “بغنيله” حصرياً عبر قناة الشركة على اليوتيوب.

وجاءت أغنية “بغنيله” بقالب غنائي رومنسي باللهجة المصرية، وحملت كلمات محمد بهلول والحان مصطفى حامد وتوزيع مصطفى غانم، وتُعبر الأغنية عن حالة من الحب والإشتياق ل حب العمر.

صُورت أغنية “بغنيله” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد في لبنان، وتم التصوير في بيروت الدولي، اضافة الى الاستعانة بطائرة مروحية حقيقية حيث صُورت بعض اللقطات ل هايدي موسى داخل الطائرة أثناء تحليقها.

كليب “بغنيله” عبارة عن فيلم سينمائي قصير تناول قصة حب قبل الشهرة وبعد تحقيق الطموحات والأحلام.