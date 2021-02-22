هاني شاكر وكارول سماحة يتحدثان عن أول دويتو غنائي لهما

المستقلة /- قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن سبب موافقته على فكرة “الدويتو” مع كارول سماحة؛ هو كونها فكرة غريبة وجديدة وليس لها سابقة في العالم ولا في المحيط الإقليمي، معقبا: كون الفكرة تجمع بين فنانين كبار في تقديم أغنيتين في سياق درامي “حدوتة” وهما زوجين وكل طرف يعاتب الأخر من وجهة نظره، هي فكرة جديدة جدا.

واسترسل: الحقيقة أنا لقيت الفكرة حلوة بعد عرض المخرجة بتول عرفة للفكرة عليّ، وقالت لي : الفكرة عجبت كارول جدًا وتحمست ليها فقلتلها أنا كمان وافقت عليها ومتحمس.

وأضاف، عملية التصوير كانت متعبة، حيث استغرقت يومين كاملين من الظهيرة وحتى فجر اليوم التالي من كل يوم، ومع برودة الطقس، لكن سعادتنا بالعمل انعكست عليه، معقبا: “مكنتش متخيل خروج الاغنية للنور كان هيبقى بالشكل الجميل ده كنت متوقع تبقى حلوة بس مش بالشكل الرائع ده”.

وعلقت الفنانة كارول سماحة قائلة:” هاني شاكر ممثل هايل فاجأني بتلقائيته وعفويته من أول جملة إستطاع أن يحصل على المشهد، من أول جملة فظيع “.

وتابعت:” بشكر جميع صناع العمل سواء الشاعر أحمد مرزوق والمخرجة الاستثنائية بتول عرفة لكون الفكرة لم تحدث من قبل في سابقة لها لا في الوطن العربي ولا في العالم أجمع “.

وأوضحت: ” ماجذبني للدويتو هو تجربتي السابقة مع المخرجة بتول عرفة وأخذت عليها جائزة في أغنية ورغبنا في تجربة ذات طابع غنائي درامي نستخدم فيها كل فنيات الغناء ولما عرضت علي الفكرة.

وعقب شاكر قائلًا : ” الاغنية دي فتحت نفسي لحاجات كتيرة أوي يارب يبقى فيه مسلسل حلو كده ” لتسأله لميس الحديدي هل ده خبر ؟ ليرد : ربنا يسهل إن شاء الله “.